tmw Benevento, il ds Foggia: "In piena corsa per la salvezza. Col Bologna sarà una battaglia"

"Siamo in piena corsa per la salvezza. Vogliamo giocarci la permanenza in categoria fino all’ultima giornata". Parla così Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, ai microfoni di TMW: "I risultati attuali ci consentono di respirare un po'? La Serie A non ti permette di pensare questo. Ogni partita deve essere vitale verso l’obiettivo".

La prossima partita la giocherete contro il Bologna.

"È una squadra in salute, viene da una vittoria importante contro il Parma. E ha giocatori molto forti, sarà una battaglia".