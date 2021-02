tmw Bereszynski: "Spero in un Europeo con il pubblico. I tifosi importanti per il calcio"

Il difensore della Sampdoria Bartosz Bereszynski, intercettato dai nostri taccuini, ha parlato anche del prossimo Europeo: "Ora è difficile pensare all'Europeo. Abbiamo cambiato ct, ora abbiamo tre partite di qualificazione al prossimo Mondiale però certo che pensiamo al prossimo Europeo. Siamo una squadra molto forte ma è ancora tutto da valutare. Vediamo a marzo che ci saranno tre partite belle e speriamo di vincerle".

Le piacerebbe disputare l'Europeo con i tifosi?

"Certo. Mi manca tanto il pubblico. I tifosi sono una grande parte del calcio. Senza tifosi è diverso e speriamo possano tornare il più presto possibile. Non so se in questa Serie A ma speriamo in un Europeo con i tifosi".