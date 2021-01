tmw Bologna, tutto fatto per Faragò: il laterale è arrivato all'Isokinetic per le visite mediche

Altro rinforzo sulla corsia laterale destra per il Bologna di Sinisa Mihajlovic: Paolo Pancrazio Faragò lascia il Cagliari per l'Emilia, andando così ad aggiungere una opzione a centrocampo e difesa dei felsinei. Per l'esterno visite mediche iniziate da pochissimo, di seguito il video del suo ingresso all'Isokinetic, centro di fiducia per i test dei rossoblù: