C. Esposito: "Spalletti da Napoli o Fiorentina. Il mio futuro? Sarò in Cina"

Nel corso del suo intervento al TMW News Carmine Esposito ha parlato anche di Spalletti da cui è stato allenato a lungo. "Per me Luciano è un grandissimo allenatore e quasi un fratello. Pr me è un tecnico da Napoli o Fiorentina. Nella sua toscanità ha un po' di napoletano, è una persona molto caliente che ha bisogno anche del contatto con la gente. Se anche a Firenze cambiamo un po' di situazioni lo vedrei bene lì, come pure Sarri. Forse però Firenze è più adatta a Luciano. A noi diceva sempre che voleva chiudere la carriera nella Fiorentina". Poi Esposito sul proprio futuro da allenatore ha detto. "Verso maggio dovrei partire, ho una importante richiesta all'estero. Dovrei andare in Cina, dovevo andarci già a ottobre e in questo mese di marzo. Speriamo di partire a maggio, è un bel progetto interessante. Serie A? ci sono buone possibilità"

