tmw Cagliari, c'è l'accordo con mister Semplici: intesa per un anno e mezzo con l'ex SPAL

C'è l'intesa tra il Cagliari e mister Leonardo Semplici. Come raccolto da TMW, i contatti delle ultime ore hanno avuto infatti esito positivo: il club sardo e l'ex allenatore della SPAL hanno trovato un accordo per il dopo-Di Francesco in panchina.

Per Semplici è pronto un anno e mezzo di contratto, con la possibilità di risolvere in caso di retrocessione del Cagliari in Serie B e di contemporanea chiamata dalla A.