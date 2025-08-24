D'Amico: "Fatto mercato da Atalanta. Lookman? Aspettiamo la fine del mercato e valuteremo"
Il direttore sportivo dell'Atalanta, Tony D'Amico, ha parlato così ai microfoni di DAZN prima del match contro il Pisa: "Abbiamo fatto un mercato da Atalanta. Lookman non si allena con il gruppo, ne viviamo sempre di più di queste situazioni. Dispiace per tutti, in questo momento la situazione è questa, finito il mercato valuteremo. Oggi c'è più dispiacere".
