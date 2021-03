tmw Caso Diawara, la Roma arrivata al CONI: presenti Fienga e l'avvocato del club

Giornata decisiva per il ricorso della Roma per il caso Diawara, che verrà discusso oggi al CONI. Il CEO del club giallorosso, Guido Fienga, è arrivato da poco al CONI insieme all'avvocato della società capitolina, mentre per il Verona è presente l'avvocato Fanini. Nel pomeriggio è attesa la sentenza definitiva, che dirà se la Roma otterrà il punto in classifica che le è stato tolto dopo lo 0-3 a tavolino. Di seguito il video di TMW con l'arrivo di Fienga.