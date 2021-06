tmw Cordaz è pronto per tornare a casa: Inter e Crotone, trattativa in fase avanzata

Più di un terzo portiere. Perché per Alex Cordaz, Inter vuol dire casa. Ritornare dove si è iniziato a sognare, prima di spiccare il volo. Bandiera e capitano del Crotone, il classe 1983 è in fase di trattativa avanzata per lasciare la società pitagorica. Tre anni di settore giovanile dove è arrivato dalla Reggiana, nel 1999, Cordaz potrebbe così chiudere la carriera in nerazzurro. Il Crotone, di cui è stato perno e icona dal 2015, è in trattativa con l'Inter e con l'agente Daniele Piraino, come raccolto da Tuttomercatoweb.com, per definire i dettagli dell'affare. E del ritorno a casa. Perché per Cordaz sarà ben più che un ruolo da terzo, in nerazzurro.