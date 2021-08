tmw Correa-Inter, già oggi le visite mediche. Venerdì può essere a Verona col gruppo

E' tutto pronto per l'arrivo di Joaquin Correa all'Inter. L'argentino, infatti, è atteso nel pomeriggio a Milano, col giocatore che già oggi sosterrà le visite mediche e l'idoneità. In caso di esito positivo, Correa potrà già far parte della squadra che venerdì sarà a Verona per la seconda di campionato contro l'Hellas.