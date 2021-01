tmw Cudrig in scadenza col Monaco: l'Italia chiama il baby crack dei monegaschi

Nicolò Cudrig, dall'Italia al Principato, con tappa in Belgio e ritorno? Il 2002 di Cividale del Friuli, nazionale Under 18, è sul taccuino di alcuni club italiani di Serie A per l'estate. Il motivo? Va in scadenza di contratto a giugno con il Monaco.

Diciannove anni ad agosto, punta e seconda punta coi monegaschi dall'estate del 2018, Cudrig è cresciuto nella cantera dell'Udinese. E il mercato sta già chiamando in queste ore: in stagione sta giocando in National 2, la quarta serie transalpina, con la seconda squadra del Monaco.

Cudrig, parte della spedizione Mondiale 2019 in Brasile, è uno dei pochissimi talenti nel giro delle nazionali giovanili azzurre in scadenza di contratto la prossima estate: il Monaco, a settembre, ha rifiutato alcune offerte, sta provando a trattenerlo ma ad oggi resta in scadenza. E tre club italiani sono già in pressing...