tmw Dal Celtic alla Serie A? Il portiere Angelini è in scadenza e può sbarcare in Italia

Dalla Scozia all'Italia? Per Vincent Angelini, portiere classe 2003 di una delle Academies più importanti d'Europa come quella del Celtic Glasgow, non sarebbe una novità. Perché se è vero come è vero che dal 1 gennaio i britannici sono extracomunitari, Angelini ha il padre italiano e dunque passaporto comunitario. Non solo: oltre a questo, ha il contratto in scadenza nel giugno del 2021 e le trattative per il rinnovo col Celtic non stanno andando a buon fine.

Sondaggi in Premier e in A Sul portiere italo-scozzese ci sono già sondaggi importanti. Contatti per capire la fattibilità dell'affare con Southampton, Everton e Manchester United, in Italia è sul tavolo di tante società tra cui Lazio, Atalanta e Milan ma non solo. Angelini gradirebbe tentare l'esperienza italiana e sbarcare nella sua terra d'origine. Pronto a lasciare il Celtic, come occasione a parametro zero.