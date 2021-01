tmw Dg Cornellà: "Keita grande colpo per la Samp. Vi racconto quando il Barça lo spedì qui"

Fucina di giovani talenti e protagonista di una gran bella favola calcistica, il Cornellà (terza divisione spagnola) in questi ultimi anni si sta consolidando ormai come terza squadra di Barcellona. All'interno dell'intervista rilasciata a TMW nel grande giorno della sfida di Copa del Rey col Barça, il direttore generale/sportivo dei biancoverdi Andrés Manzano ha ricordato anche due tra i numerosi campioni sbocciati proprio nel settore giovanile dei catalani: Keita Baldé e Jordi Alba.

"Jordi è uno dei tanti nostri figli calcistici che hanno fatto una carriera straordinaria. È sbocciato proprio qua da noi, lui così come Keita Baldé della Sampdoria. Ho un ottimo rapporto con entrambi, sono rimasti molto legati a me e al Cornellà nonostante abbiano raggiunto i livelli più alti del calcio. Capite ora perché vi dico che lavoriamo per formare i ragazzi da tutti i punti di vista? Mi riferisco anche e soprattutto all'aspetto umano", le dichiarazioni di Manzano dopo aver eliminato sempre in Copa del Rey l'Atletico Madrid di Simeone.

Appena rientrato in Italia, Keita si sta confermando proprio nel campionato che lo ha visto mostrare tutto il suo potenziale: la Serie A.

"Keita è un bravo ragazzo e un gran bel giocatore, ci sentiamo ogni settimana. Ha un cuore enorme. Ricordo che il Barcellona ce lo aveva prestato a causa di qualche problema comportamentale, ma lui fin dal giorno in cui arrivò qui si mise a lavorare con umiltà e tanta voglia di fare. Lo abbiamo cresciuto bene, oggi è un attaccante esperto che sta trovando continuità alla Samp. Gli auguro il meglio e gli faccio il mio più grosso in bocca al lupo per la seconda parte della stagione".