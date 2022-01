tmw Distanza di 3 milioni tra Inter e Atalanta per Gosens: domani nuovo incontro tra le parti

Arrivano ulteriori aggiornamenti sulla trattativa che può portare Robin Gosens dall'Atalanta all'Inter. L'intesa sulla formula tra i due club - prestito con obbligo di riscatto condizionato - come detto è stata già trovata, mentre nelle prossime ore si cercherà di trovare l'accordo definitivo sulla valutazione del prezzo del cartellino: la distanza, ad oggi, è minima e si aggira intorno ai 3 milioni. Passato questo step, l'Inter incontrerà l'agente dell'esterno tedesco per trovare anche la quadra sulle cifre del contratto.