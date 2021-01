tmw Duncan al Cagliari, domani le visite mediche: prestito con diritto di riscatto, le cifre

Alfred Duncan questa mattina ha lasciato il centro sportivo della Fiorentina. Il centrocampista ex Sassuolo domani sarà a Roma per le visite mediche a Villa Stuart, poi volerà a Cagliari per dare il via alla sua avventura nel gruppo di Di Francesco.

Il club rossoblù l'ha scelto per sostituire l'infortunato Rog, ma se rimarrà soddisfatto del suo rendimento potrà riscattarlo al termine della stagione: l'accordo con la Fiorentina è infatti quello di un prestito oneroso a un milione di euro con diritto di riscatto a 15 milioni.