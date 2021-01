tmw Fiorentina, Duncan lascia il Centro Sportivo. Ora visite e firma con il Cagliari

Alfred Duncan ha lasciato poco fa il Centro Sportivo della Fiorentina e non prenderà parte all'allenamento del primo pomeriggio con la squadra di Prandelli. Adesso il centrocampista ghanese effettuerà le visite mediche, probabilmente a Roma, per poi prendere l'aereo che nelle prossime ore lo porterà in Sardegna dove inizierà la sua nuova avventura in prestito con il Cagliari. Ecco la foto del calciatore che lascia il Centro Sportivo "Davide Astori":