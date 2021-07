tmw Empoli, quasi fatta per Piccoli dell'Atalanta: l'attaccante arriverà in prestito

Praticamente definito il passaggio all'Empoli di Roberto Piccoli, attaccante classe 2001 dell'Atalanta che lo scorso anno ha giocato nello Spezia. Come raccolto dalla nostra redazione, nei prossimi giorni arriverà l'annuncio ufficiale del club, che ha raggiunto un accordo di massima con i bergamaschi per un prestito secco per il giovane attaccante.