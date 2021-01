tmw Fiorentina, il sogno per il centrocampo è Majer. Contatti in corso, servono almeno 15 milioni

Non solo Alexander Kokorin, calciatore che arriverà dallo Spartak Mosca per circa 5 milioni di euro. La Fiorentina sarà assoluta protagonista di questi ultimi dieci giorni di calciomercato e dopo le cessioni di Cutrone, Duncan, Saponara e Lirola è pronta a rinforzarsi ulteriormente. Soprattutto a centrocampo.

Uno dei nomi presenti sul taccuino della società gigliata è di quelli importanti, perché è già oggi uno dei migliori calciatori croati in circolazione anche se solo un '98. Si tratta del trequartista Lovro Majer della Dinamo Zagabria, calciatore paragonato in patria a Zvonimir Boban. Majer è centrocampista e rifinitore dotato di grande visione di gioco e l'ha messo in mostra anche nella fase a gironi di questa Europa League, con grandi prestazioni contro il Wolfsberger e CSKA Mosca.

Alla Fiorentina piace, e parecchio. Così come ad altri club in Europa. Lo sa bene la Dinamo Zagabria che per trattare ha fissato un prezzo base che si aggira sui 15 milioni di euro, senza la possibilità di cederlo in prestito con diritto di riscatto. I contatti vanno avanti, il club viola ci pensa: Majer potrebbe essere uno dei grandi colpi