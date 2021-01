tmw Fiorentina, Malcuit ai dettagli ma le visite possono slittare a domani

vedi letture

L'acquisto da parte della Fiorentina di Kevin Malcuit è in definizione ma a causa di alcuni dettagli relativi al prestito, che il club viola sta discutendo in queste ore col Napoli, le visite mediche potrebbero slittare alla giornata di domani. L'affare è più che ben avviato e al momento non sembrano esserci ostacoli per la chiusura dell'operazione, solo un ritardo per la definitiva stretta di mano che permetterà al giocatore di essere a Firenze tra stasera e domani per poi mettersi a disposizione di Prandelli.