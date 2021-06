tmw Fiorentina, via all'era Gattuso: l'allenatore è arrivato al Centro Sportivo

È iniziata ufficialmente l'era Gattuso alla Fiorentina, con il tecnico che pochi minuti fa ha raggiunto in macchina il Centro Sportivo "Davide Astori" per la prima volta da quando ha firmato per i viola. Una giornata che sarà lunghissima e densa di impegni per il nuovo allenatore, che incontrerà la dirigenza per pianificare la preparazione ma anche per mettere a punto le prime linee guida per il mercato.