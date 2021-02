tmw Frabotta e il rinnovo con la Juve. L'agente: "Faremo le cose nei tempi e nei modi giusti"

Gianluca Frabotta e il rinnovo del contratto con la Juventus. La trattativa è in corso da diverse settimane e verrà concretizzata a stretto giro di posta, anche se il suo procuratore - per il momento - preferisce non sbilanciarsi: “Siamo felicissimi del suo percorso. Allenarsi con i grandi campioni della Juve ha permesso a Gianluca di crescere e migliorare. Per quanto riguarda il rinnovo, faremo le cose nei tempi e modi giusti in accordo con la Juventus”.

