...con Claudio Vigorelli

“Nessuna sorpresa, è stato un mercato molto soft come da aspettative. La crisi economica c’è e anche il calcio ne ha risentito”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Claudio Vigorelli commenta la sessione di mercato passata agli archivi.

Crisi economica, pandemia. E il Ministro dello Sport Spadafora che si è congedato ammettendo di non conoscere, prima dell’incarico, il mondo dello sport...

“Chi è a capo di un ministero importante come quello dello sport dovrebbe conoscerne tutti gli aspetti. Non solo del calcio, ma in generale. Sono sorpreso, spiazzato. Ripenso al 2020 e che bloccare i campionati sarebbe stato un gran problema”.

Pensando al prossimo mercato possiamo essere più fiduciosi?

“Della crisi ne risentiremo ancora, finché non tornerà il pubblico negli stadi. Il prossimo mercato però immagino tanti movimenti. Anche se pochi investimenti. In ogni caso dobbiamo pensare con ottimismo e intravedere la luce in fondo al tunnel. Vaccino e ritorno del pubblico restituiranno al calcio un bel futuro”.

Indici di liquidità, bilanci, decreti. Nuove terminologie che inevitabilmente dobbiamo imparare a conoscere prima di una trattativa di mercato. La Gumina alla Lazio (per poi andare alla Salernitana) per esempio è stato un affare mancato per gli indici di liquidità.

“Il giocatore aveva tanto mercato, numerose richieste. Non è andato per una questione di indici di liquidità. L’operazione imponeva il riscatto anticipato da parte della Samp che non aveva l’indice. Oggi le società sono attente. Bilanci, flussi finanziari, indici di liquidità, faranno parte del nostro mondo”.

Perché Santon non è andato allo Spezia?

“Davide ha avuto diverse richieste, non solo dallo Spezia. Ma ha pensato di affrontare un trasferimento al termine di questa stagione. Vuole terminare l’anno con la Roma, poi si vedrà”.

Zaniolo cuore d’oro a C’è Posta per te. Ha donato un sorriso e qualche speranza ad un suo coetaneo.

“Ha messo in risalto chi è veramente, un ragazzo sensibile e dal cuore d’oro. Si è dimostrato campione anche fuori dal campo”.

Quando tornerà in campo?

“Si valuterà di settimana in settimana i progressi che sta facendo. A fine febbraio verrà fatta una prima valutazione, il percorso va seguito costantemente. Tutti ci auguriamo di vederlo presto in campo, ma bisogna fare le cose per bene”.

Con un pensiero all’Europeo?

“Sarebbe un sogno”.

Frabotta nota lieta in casa Juve, quando arriverà il rinnovo?

“Siamo felicissimi del suo percorso. Allenarsi con i grandi campioni della Juve ha permesso a Gianluca di crescere e migliorare. Per quanto riguarda il rinnovo, faremo le cose nei tempi e modi giusti in accordo con la Juventus”.

Viviano grande protagonista al Karagumruk. Come procede?

“Sta vivendo una seconda giovinezza. Siamo contenti, sta facendo benissimo”.

Un peccato non vederlo in Italia...

“Mai dire mai. Ma oggi è felice di ciò che sta facendo”.

Serie A nel mirino di investitori stranieri. Presto diventare a stelle e strisce potrebbe toccare allo Spezia.

“Questa attenzione nei confronti del nostro calcio è importante, consentirà in futuro crescita e sviluppo del sistema”.