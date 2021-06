tmw Futre sul possibile addio di CR7: "Fossi la Juve, ci penserei bene. Ha altri 3-4 anni al top"

Intervistato in esclusiva da TMW per presentare il suo Portogallo, lo storico campione della Nazionale lusitana Paulo Futre ha parlato anche del possibile futuro lontano dalla Juventus di Cristiano Ronaldo. "Non sta certo a me dare un consiglio a CR7, io però posso dirvi che un campione del genere può avere ancora altri tre-quattro anni ad altissimi livelli davanti a sé. Fossi nella Juve, ci penserei bene prima di lasciarlo andare... Cristiano Ronaldo resta il più forte calciatore in circolazione, questo non si discute", le dichiarazioni dell'ex Porto, Atletico Madrid e Milan.