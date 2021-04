tmw Genoa, chiusura vicina per Lucca del Palermo

vedi letture

Operazione in prospettiva per il Genoa. Vicino l’attaccante del Palermo Lorenzo Lucca. Contatti in corso e affare in via di definizione nelle prossime settimane. Il giovane calciatore rosanero presumibilmente verrà poi girato in prestito. Genoa al lavoro per il futuro, Lucca è ad un passo...