tmw Genoa e Dinamo Kiev in fase avanzata per Supryaga: cessione a titolo definitivo, i dettagli

Il Genoa ha un grande sogno per l'attacco ovvero Vladyslav Supryaga della Dinamo Kiev. Il testa a testa col Torino sembra aver portato il Grifone in un vantaggio probabilmente decisivo: entrambe le società guardavano verso l'Ucraina in cerca del numero 9 ma Artem Dovbyk del Dnipro è ora in seconda fila. In queste ore, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, le parti stanno provando a limare le distanze. La Dinamo è scesa dalle iniziali pretese per il giocatore e adesso si può chiudere per una cessione a titolo definitivo di circa 10 milioni di euro (9+1 di bonus). Un affare ancora non chiuso e definito ma le società stanno discutendo dei dettagli.