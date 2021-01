tmw Genoa, già una richiesta per Petrelli: la Reggina a caccia del dopo Lafferty

Elia Petrelli si appresta a diventare un nuovo giocatore del Genoa, come contropartita all'interno dell'affare Nicolò Rovella. L'attaccante si trasferirà al Genoa e poi andrà in prestito in Serie B: tra le possibilità c'è l'Entella, come raccontato stamane, ma anche la Reggina avrebbe bussato alla porta del Grifone per chiedere informazioni.