tmw Genoa, l'ultima idea per l'attacco è Alberto Cerri. Il suo arrivo può liberare Scamacca

Idea Alberto Cerri per l'attacco del Genoa. In questi minuti, il club rossoblù ne sta parlando col Cagliari che ha messo da tempo in uscita il giocatore. In caso di arrivo di Cerri, via libera alla risoluzione del prestito di Scamacca (ritorno al Sassuolo o trasferimento al Parma al momento le ipotesi più calde per il centravanti classe '99).