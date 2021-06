tmw Genoa, sondaggio per Nemanja Radonjic. Primo contatto con l'Hertha Berlino

Il Genoa punta Nemanja Radonjic per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il club ligure ha fatto un primo sondaggio per il giocatore dell'Hertha Berlino e nei prossimi giorni potrebbero esserci altri colloqui per cercare un accordo.