tmw Gomez al Siviglia, siamo ai dettagli: affare a titolo definitivo, gli aggiornamenti

Alejandro Gomez al Siviglia, avanti tutta. Il trasferimento è praticamente cosa fatta: l'affare si chiuderà a titolo definitivo e non in prestito con obbligo di riscatto, almeno queste sono le indicazioni dell'ultima ora a riguardo. Antonio Percassi e Monchi, Presidente e uomo mercato del Siviglia si stanno aggiornando proprio in queste ore: le due società hanno trattato in passato anche Luis Muriel e i rapporti sono ottimali. L'entourage sta definendo i dettagli dell'ingaggio fino al 2023 da 3 milioni per il Papu. E Gomez al Siviglia è a un passo...