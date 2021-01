tmw Gomez-Siviglia, giornata chiave: Monchi all'assalto coi soldi di... Carlos Fernandez

Il Siviglia accelera, la distanza tra domanda e offerta si riduce sempre più e Alejandro Gomez nelle prossime ore può così diventare un nuovo calciatore biancorosso. Non è un caso che Monchi nella giornata di ieri abbia chiuso la cessione del giovane attaccante Carlos Fernandez alla Real Sociedad in prestito con obbligo di riscatto a 10 milioni di euro. Un'operazione mirata proprio a far posto nella rosa di Lopetegui all'ex capitano dell'Atalanta e, soprattutto, a ottenere quella liquidità economica necessaria per convincere la Dea, dopo aver ormai già trovato da tempo l'intesa con l'entourage del Papu sulla base di un contratto da 3 milioni all'anno fino al 2023.

Se la prima offerta del Siviglia all'Atalanta era stata un prestito con obbligo di riscatto da 6 milioni di euro + 2 di bonus, i Percassi hanno continuato infatti a valutare l'argentino 10 milioni di euro, pur leggermente ammorbidendo col passare delle ore la loro posizione. La mossa Carlos Fernandez - raccontano fonti dirette da Siviglia - servirà dunque a trovare la quadra definitiva, oltre che i soldi per esercitare la prelazione obbligatoria a giugno. Oggi giornata importantissima.