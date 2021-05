tmw Hellas e Monza sul nazionale bosniaco Loncar: gioca nel Rijeka

Stjepan Loncar verso l'Italia? E' una possibilità: il centrale di centrocampo di Mostar, classe 1996, piace a Hellas Verona e Monza. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com il giocatore del Rijeka, visto anche in azione in Europa League contro il Napoli, piacerebbe a Hellas Verona e Monza. Nazionale bosniaco con Pjanic e Dzeko, il ventiquattrenne è arrivato dal Siroki Brijeg nell'estate del 2018 e ora è pronto per il grande salto: c'è anche il Norwich sul ragazzo, coi Canaries freschi di promozione in Premier League.