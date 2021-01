tmw Hellas Verona, occhi su Ramirez per la prossima stagione

Un’idea in casa Hellas Verona per la prossima stagione, quando Gaston Ramirez - ad oggi - sarà un calciatore svincolato. L’uruguaiano è in scadenza di contratto con la Sampdoria, i contatti per il rinnovo non hanno portato, fin qui, ad un risvolto positivo. E così l’Hellas studia la situazione e ci pensa. Gaston Ramirez a parametro zero, per il Verona, è più di un’idea.