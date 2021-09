tmw Ielpo: "Ieri il Milan ha perso per 3 errori, quello di Theo Hernandez il più clamoroso"

Una sconfitta decisa dagli errori individuali del Milan. Mario Ielpo, ai taccuini di 'TMW', s'è così spiegato il ko dei rossoneri ad Anfield contro il Liverpool: "Il primo che non ha detto nessuno è stato quello di Theo Hernandez sul calcio d'angolo, lì non puoi andare in fuorigioco e se vai sul'1-3 è un'altra partita. Il gol di Salah ci può anche stare, magari dovevano essere un po' più furbi nel fermare il dai e vai... Sul 3-2, infine, la respinta lì non aveva alcun significato, era una palla bassa. Questi tre errori hanno cambiato la partita. Poi nel finale i cambi del Milan non sono stati decisivi, anche perché già davanti c'erano assenze importanti e Pioli non ha potuto mettere dentro ricambi all'altezza".

