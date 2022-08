tmw Il ds del Manchester United lascia Torino: ha incontrato la madre agente di Rabiot

Giornata importante quella di oggi in casa Juventus, con l'arrivo stamattina a Torino del ds del Manchester United, John Murtough. Obiettivo del viaggio, come noto, era quello di approfondire il discorso legato ad un possibile passaggio di Adrien Rabiot in Premier League. Il dirigente dei Red Devils (nelle immagini il momento del suo ritorno a Manchester) ha incontrato la madre-agente del giocatore, Veronique, per discutere i termini del possibile accordo tra le parti.