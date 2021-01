tmw Il Milan mette nel mirino tre terzini per il futuro: sondaggi per Nuno Mendes, Iago e Vina

Presente. E futuro. Il Milan va avanti su un doppio binario grazie al lavoro di tutta la dirigenza. Per questo la ricerca del terzino destro per l'oggi non esclude i nomi per il domani. Il contatto per Junior Firpo del Barcellona è da mettere agli atti ma la richiesta dei catalani e gli incastri delle cifre rendono più che complicata la possibilità per l'ex giocatore del Betis. Il Milan ha un titolarissimo come Theo Hernandez e non vuol mettere a bilancio altre maxi spese oggi in un ruolo già coperto, però la cessione di Andrea Conti lascia pensare che sulla mancina un nome servirà. Per il presente magari in prestito, un nome d'esperienza, uno che possa dare anche valore grazie al background a tutto il reparto. Ma per l'estate, il club si è già mosso su diversi nomi.

Tre in lista Queste idee riguardano l'estate che verrà, a meno che il Milan non decida di anticiparle. Però sono tutti giocatori che gli scout e la dirigenza conoscono e per i quali anche gli entourage hanno già ricevuto gli attestati di stima. Su tutti Matias Vina che proprio il Palmeiras strappò alla concorrenza rossonera. Il punto è che adesso il valore è aumentato e per gennaio la trattativa è più che complicata: a fine mese, infatti, Vina giocherà la finale di Libertadores contro il Santos e a meno di un accordo e di un trasferimento per l'ultimo giorno di trattative, rischia di essere complicato e da rimandare all'estate. Poi Iago dell'Augsburg, per il quale all'agente Robalinho sono già arrivati gli attestati di stima da parte del Milan. Scuola Internacional, gioca in Germania dal 2019 ed è molto stimato dallo staff rossonero. Un altro nome, sempre in Europa, è Nuno Mendes: il talento dello Sporting Club de Portugal piace a tutti i grandi club d'Europa, compreso il Napoli. E il Milan l'ha messo nel mirino tra presente e futuro.