tmw Il Monza non si ferma: incontro in corso a Milano con gli agenti di Villar e Borja Mayoral

Incontro in corso a Milano tra il Monza e gli agenti di Gonzalo Villar e Borja Mayoral. Per il primo si cerca la quadra sull'ingaggio dopo l'accordo di massima raggiunto ieri con la Roma, mentre il secondo è uno degli obiettivi per l'attacco, con i brianzoli che stanno sondando il terreno per capire la disponibilità del centravanti.