tmw Il pronostico di Frey: "Alla Francia l'Europeo, all'Italia magari il prossimo Mondiale"

La Francia è la grande favorita per Euro 2020? Lo abbiamo chiesto a Sebastien Frey, ex portiere dei Bleus con un lungo passato in Serie A. Questa la sua risposta al riguardo: "Sì, la Francia è la grande favorita e per me può vincere Euro 2020. Occhio però all'Italia di Mancini... Il ct sta facendo un grande lavoro e gli azzurri possono essere quindi la grande sorpresa di questo Europeo, nonché una delle favorite per vincere il prossimo Mondiale".