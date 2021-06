esclusiva Frey: "Francia favorita, ma Benzema può scatenare un altro caso. Italia la sorpresa"

La grande favorita per vincere Euro 2020? È difficile trovare qualcuno che a questa domanda non risponda "la Francia". Proprio per questo motivo, nel giorno dell'esordio di fuoco della truppa di Deschamps contro la Germania, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato in esclusiva una bandiera francese in Italia e nel mondo quale Sebastien Frey, storico ex portiere di Inter, Verona, Parma, Fiorentina e Genoa oltre che dei Bleus.

Frey, quali sono i principali pregi della Nazionale francese dal suo punto di vista?

"I pregi più grandi dei Bleus oggi sono sicuramente le spiccate qualità offensive e, nonostante quella di Deschamps non sia una rosa 'vecchia', anche una discreta dose di esperienza".

E se volessimo trovarle invece dei difetti?

"Penso che con il caso Benzema debba andare per forza tutto bene. Se i Bleus non troveranno la via della rete e non vinceranno le partite, si potranno infatti creare diverse polemiche anche e soprattutto sulla convocazione dopo tanto tempo dell'attaccante del Real Madrid. Lo spogliatoio potrebbe risentirne fino a esplodere".

Ma, da francese, la Francia è davvero la grande favorita?

"Anch'io dico di sì, la Francia è la grande favorita e per me può vincere Euro 2020. Occhio però all'Italia di Mancini... Il ct sta facendo un grande lavoro e gli azzurri possono essere quindi la grande sorpresa di questo Europeo, nonché una delle favorite per vincere il prossimo Mondiale".