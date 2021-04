tmw Il rinnovo dopo la salvezza, Venuti e la Fiorentina: discorsi avviati per il nuovo contratto

vedi letture

Prima la salvezza, poi il rinnovo del contratto. Lorenzo Venuti a fine stagione, dopo aver conquistato sul campo la salvezza con la Fiorentina, è pronto a legarsi alla società viola con un contratto ancora più lungo rispetto a quello attuale, in scadenza nel 2024.

Tra i migliori in campo nella sfida di Verona contro l'Hellas vinta 2-1, il laterale di Montevarchi - tra i trascinatori della squadra di Iachini in questo rush finale - a fine stagione si siederà attorno a un tavolo per definire una trattativa già intavolata per il rinnovo del contratto, che sarà di una o due stagioni più lungo rispetto a quello attuale.