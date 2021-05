tmw Immobile: "Vaccino una grande opportunità. Speriamo che presto possano riceverlo tutti"

Ciro Immobile, attaccante della Lazio e della Nazionale, ha parlato a margine dell’appuntamento presso l’Ospedale ‘Spallanzani’ di Roma per le vaccinazioni dei calciatori azzurri indicati dal ct Roberto Mancini in vista del prossimo Europeo: “A nome di tutti i giocatori ringraziamo lo staff sanitario per come ci hanno accolto. Siamo rimasti stupiti e vogliamo essere un esempio, speriamo che presto tutti potranno vaccinarsi. Un grazie al Governo e alla FIGC per questa opportunità”.