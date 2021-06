tmw Inizia l'era di Hamsik al Trabzonspor. Lo slovacco è in volo per la Turchia: il video

Marek Hamsik è in volo in questi istanti per la Turchia. Lo slovacco è pronto per diventare un nuovo giocatore del Trabzonspor: operazione condotta dall'intermediario George Gardi, l'ex Napoli è già stato ufficializzato dalla società di Trebisonda. Nel video per Tuttomercatoweb.com c'è il primo saluto di Marekiaro ai suoi nuovi tifosi insieme alla sua dolce metà.