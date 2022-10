tmw Inter, attesa per il contatto con Skriniar. Intanto in sede arriva il presidente del Leeds

Giornata di incontri in sede Inter. Arrivano conferme su quello con l’entourage di Milan Skriniar, ove la dirigenza nerazzurra metterà sul piatto del centrale slovacco un nuovo contratto da circa 6,5 milioni di euro a stagione. In attesa del contatto con l’agente del centrale, nel mirino del PSG, avvistato in viale della Liberazione il presidente del Leeds, Andrea Radrizzani: nessun contatto di mercato, l’imprenditore italiano è attivo da tempo nel campo delle comunicazioni - è anche il fondatore di Eleven - e con la dirigenza Inter si è parlato di temi legati ai diritti TV.