tmw Inter, completata la prima parte di visite mediche per Cordaz. Ora appuntamento al CONI

Giornata di visite mediche con l'Inter per Alex Cordaz. Il portiere ex Crotone ha già completato la prima parte dei test all'Humanitas di Milano. Adesso per lui c'è l'appuntamento con il CONI per l'idoneità sportiva.