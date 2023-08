tmw Inter, contatti continui per Balogun: l'attaccante si avvicina. Toloi il preferito per la difesa

vedi letture

Folarin Balogun resta uno degli obiettivi principali per l'attacco dell'Inter. I contatti con la punta dei Gunners sono costanti e continui e nelle ultime ore c'è stato un avvicinamento concreto da parte dei nerrazzurri, pronti a rompere gli indugi e ad affondare il colpo. Quello di Balogun però non è l'unico nome per l'Inter, che vuole rinforzarsi anche in difesa.

Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il club di Viale Liberazione avrebbe messo nel mirino Rafael Toloi. Il classe '90 è il principale obiettivo per la retroguardia nerazzurra, anche se appare difficile che l'Atalanta possa lasciare partire il proprio capitano.