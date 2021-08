tmw Inter, ecco Dumfries. L'olandese è arrivato a Milano: "Sono pronto e felice"

vedi letture

Denzel Dumfries è appena atterrato in Italia, allo scalo milanese di Linate. L'esterno classe '96 nella giornata di domani sosterrà le visite mediche e quelle per l'idoneità sportiva, prima di firmare il nuovo contratto con l'Inter. Dumfries arriva dal PSV per 12,5 milioni più ulteriori 2,5 di bonus. "Sono pronto e felice", le sue prime parole in ottica nerazzurra.