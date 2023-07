tmw Inter, giallo nell'affare Lukaku: c'è l'accordo con il Chelsea ma manca il sì del belga

Giallo nella trattativa per il ritorno di Romelu Lukaku all'Inter. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il club nerazzurro ha trovato l'accordo con il Chelsea, a 35 milioni di euro, ma adesso manca il sì definitivo del giocatore. Il problema non dovrebbe essere economico, ma manca la risposta ufficiale di Lukaku.

Mentre l'Inter continuava, nel corso degli giorni, a lavorare con il Chelsea per arrivare alla quadratura del cerchio, non aveva fatto i conti con quello che gira nella testa del centravanti e in questo senso entra in ballo anche Sebastien Ledure, avvocato che cura gli interessi del calciatore. Da capire adesso come uscire da questo impasse, visto che la cosa che sembrava essere più difficile è stata fatta, ovvero trovare l'accordo definitivo con il Chelsea, che ha accettato 35 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo dello stesso Lukaku. Mancano i sì del belga e del suo agente, e l'Inter spera che possano arrivare presto.