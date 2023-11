tmw Inter, le condizioni per il riscatto di Correa: l'OM deve arrivare alla fase a gironi di CL

Joaquin Correa di nuovo all'Inter? Al momento non è solo una possibilità, ma una probabilità parecchio concreta. Perché l'attaccante argentino, arrivato in estate al Velodrome, dovrà essere riscattato dall'Olympique Marsiglia solamente in caso di qualificazione alla fase ai gironi della prossima Champions League che. Significa quindi arrivare terzi in classifica, oppure quarti se la Francia sarà tra le due nazioni con il coefficiente UEFA più alto in fatto di ranking, anche se la situazione appare difficile in questo momento.

Poi c'è il campionato, dove l'Olympique Marsiglia è in una fase di crisi. Nell'ultima partita, al Felix Bollaert di Lens, i marsigliesi hanno perso per uno a zero contro i padroni di casa, attualmente ai gironi di Champions e secondi in classifica nella scorsa stagione. Allargando lo spettro è arrivato solamente un punto nelle tre partite giocate da Gattuso in Ligue 1 - ha fatto meglio in Europa, con due vittorie - e il terzo posto dista addirittura 11 punti. Quindi servirà quasi un miracolo per pensare di non rivedere Correa, nell'estate prossima, almeno di transito a Milano.

Correa è arrivato nell'estate del 2021 in prestito con obbligo di riscatto, per cinque milioni più venticinque. Sarà a bilancio per "soli" 7,5 milioni nel prossimo anno.