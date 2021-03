tmw Inter-Sassuolo rinviata, Tavecchio: "Questo è il paese delle piccole repubbliche..."

Nel corso di una intervista rilasciata ai nostri microfoni, l'ex presidente della FIGC Carlo Tavecchio ha così commentato il rinvio di Inter-Sassuolo, gara che sarebbe dovuta andare in scena sabato sera e valida per la 28esima giornata di Serie A.

Inter-Sassuolo rinviata per i casi positivi al Covid in nerazzurro. Eppure qualche mese fa era stato stilato un protocollo...

"Questo è il paese delle piccole repubbliche. Ci vorrebbe un indirizzo nazionale, così diventa difficile. Se un’ASL decide di non far giocare una partita e ognuno decide per proprio conto poi succede questo".