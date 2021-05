tmw Italia, 28 i calciatori vaccinati tra Roma e Milano: l'elenco dello Spallanzani

vedi letture

Come annunciato nei giorni scorsi, è partita oggi la vaccinazione per gli azzurri della nazionale di calcio in vista dei campionati Europei che per l'Italia inizieranno a metà giugno proprio a Roma: 28 il totale dei vaccinati tra Roma e Milano quest'oggi (11 a Roma e 17 a Milano). Secondo quanto da noi raccolto, la dose di vaccino fatto allo Spallanzani è il Moderna, che esige il richiamo tra tre settimane. Motivo per cui i calciatori della Roma, Spinazzola escluso, che dovranno essere in campo tra tre giorni per la sfida al Manchester United non si sono sottoposti all'iniezione e probabilmente non faranno in tempo ad essere vaccinati. Nessun problema comunque, essendo la vaccinazione pre-Europeo totalmente su base volontaria. I vaccinati "romani" sono Lazzari, Acerbi, Immobile, Biraghi, Castrovilli, Insigne, Meret, Di Lorenzo, Politano, Scamacca e appunto Spinazzola.