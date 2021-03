tmw Italia, oggi allenamento mattutino: palestra e piscina per chi ha giocato ieri

Allenamento mattutino per l'Italia di Roberto Mancini dopo la vittoria contro la Bulgaria. Gli azzurri non impiegati ieri sera o subentrati a gara in corso hanno svolto una seduta nello stadio del CSKA Sofia, mentre gli altri hanno lavorato in piscina e in palestra.