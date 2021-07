tmw Italia, tre calciatori lasciano l'hotel per fare il vaccino. Stasera cena in hotel, niente festa

Ancora movimento al Parco dei Principi, quartier generale dell'Italia in questa avventura europea che si è conclusa ieri col successo di Wembley. Salsano, De Rossi, Belotti, Jorginho e Raspadori hanno lasciato da pochi minuti l'hotel per andare a fare il vaccino. Per quanto riguarda il programma della serata, non ci saranno festeggiamenti organizzati dalla FIGC (né Circo Massimo né Olimpico sono stati autorizzati ad ospitare un'ipotetica festa, ndr) in ossequio alle disposizioni sulla sanità, mentre è stata organizzata una cena di gruppo in hotel a cui seguirà una ulteriore notte in hotel: poi il rompete le righe e l'inizio delle vacanze per i campioni d'Europa.